A Direção-Geral de Saúde informou este domingo que existe um novo caso de suspeito por infeção do novo coronavírus em Portugal.

Trata-se de uma pessoa que chegou de Milão, Itália, e que foi encaminhado para o Centro Hospitalar de São João, no Porto, por volta das 19:00.

O comunicado da DGS refere que esta unidade "é um dos hospitais de referência para estas situações".

O paciente vai ficar internado e vão ser realizadas colheitas de amostras biológicas, que serão depois analisadas pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

Este é o 13º caso suspeito em solo português, sendo que todos os outros deram negativo.

A diretora-geral da Saúde (DGS), Graça Freitas, sublinhou que a DGS está a “atenta à situação”.

É apenas um caso suspeito, o seu internamento é apenas por precaução”, afirmou Graça Freitas sobre o novo caso suspeito de infeção por coronavírus detetado em Portugal, num homem proveniente de Milão.

Este sábado foi confirmado o primeiro caso de infeção a um cidadão português. Adriano Maranhão está de quarentena no navio Diamond Princess, ao largo da costa do Japão.

Itália está em estado de alerta, depois de, em cerca de três dias, o número de casos ter subido de seis para mais de 150, registando ainda três mortes.

Desde que foi detetado no final do ano passado, na China, o coronavírus Covid-19 provocou 2.467 mortos e infetou mais de 78 mil pessoas a nível mundial.

A maioria dos casos ocorreu na China, em particular na província de Hubei, no centro do país, a mais afetada pela epidemia.

Além de 2.442 mortos na China continental, morreram oito pessoas no Irão, quatro no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, cinco na Coreia do Sul, duas em Itália, uma nas Filipinas, uma em França, uma nos Estados Unidos e uma em Taiwan.