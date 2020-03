O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu para 23, informou a Direção-Geral da Saúde (DGS), esta segunda-feira.

Morreram mais nove pessoas nas últimas horas, quatro no Norte (nove no total) e outras quatro em Lisboa (oito). Há, ainda um novo óbito na região Centro (cinco). O Algarve mantém-se com uma vítima mortal.

O número de infetados subiu em 560, e é agora de 2.060.

O Norte permanece como a região mais afetada, tendo agora 1.007 casos confirmados, seguindo-se Lisboa, com 737. A região Centro tem 238 doentes, o Algarve tem 42, enquanto o Alentejo regista apenas cinco casos. Em Portugal estão ainda registados onze casos de infeção em cidadãos estrangeiros.

Os Açores têm 11 casos confirmados, enquanto a Madeira tem nove casos.

O número de casos recuperados é agora de 14, o aumento de nove doentes curados em relação ao último balanço.

Existem 1.402 pessoas a aguardar resultado laboratorial, e 11.842 estão a ser vigiadas pelas autoridades de saúde.