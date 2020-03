A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, anunciou que um dos portugueses que desembarcaram do navio cruzeiro, e foram testados, teve um teste positivo.

Neste momento, esse passageiro português, que não está em Lisboa, vai ser novamente testado para termos uma segunda amostra", disse Graça Freitas.

Graça Freitas garante que, tanto este passageiro, como as outras pessoas, "estão bem".

O teste vai ser repetido e, conforme o resultado, vai ser desenvolvido um plano.

A TVI sabe que alguns portugueses optaram por ficar na embarcação, para dar apoio aos familiares que continuam retidos, e serão novamente testados antes de saírem.

No total, cerca de 1300 pessoas ainda estão no MSC Fantasia e serão testados para o coronavírus esta terça-feira.

A bordo do navio viajavam 1.338 passageiros, de 39 nacionalidades (incluindo portuguesa), e 1.247 membros da tripulação, de 50 nacionalidades.

A última escala que fez foi em Maceió, também no Brasil, em 13 de março de 2020, e desde essa data tem estado a navegar em direção a Lisboa.

Segundo o Porto de Lisboa, as autoridades competentes, em conjunto com a MSC Cruises, estão “a desenvolver esforços que lhes permitam repatriar os passageiros que viajam no MSC Fantasia com a maior celeridade possível”.