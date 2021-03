A variante do Reino Unido está, neste momento, "em mais de 80%" dos casos positivos em Portugal e deverá atingir os 100% "daqui a umas semanas", de acordo com João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

O crescimento desta variante está, neste momento, "bastante acelerado", tal como aliás no resto da Europa, nomeadamente no Reino Unido e na Dinamarca, indicou, ainda, durante a reunião desta terça-feira no Infarmed, de balanço da situação epidemiológica no país.

Os resultados dos últimos testes devem, segundo o especialista, confirmar os mais de 80% de prevalência desta variante do Reino Unido.

Quanto às restantes variantes, Portugal tem, neste momento, 24 casos da variante sul-africana, com "sete a nove casos" nos últimos dias, indicou João Paulo Gomes.

Relativamente à variante brasileira (Manaus), foram identificados 16 casos.

O especialista defendeu, por isso, "a importância do controlo de fronteiras nesta altura" de desconfinamento.