Um homem de 20 anos, voluntário nos Bombeiros de Alcabideche, em Cascais, foi, esta quinta-feira, atropelado junto ao quartel. O suspeito pôs-se de imediato em fuga.

A vítima foi transportada para o Hospital de Cascais em estado grave e com várias fraturas.

Ao que a TVI apurou, o bombeiro conseguiu registar algumas características tanto da viatura como do suspeito. As autoridades estão agora a proceder a todas as diligência para conseguir encontrar o autor do atropelamento.

O alerta foi dado às 18:50 horas e no local esteve uma equipa da GNR, do INEM e dos Bombeiros.