O Conselho do Governo da Madeira aprovou, esta quinta-feira, o descongelamento das carreiras dos enfermeiros na região, medida que vai abranger cerca de 1.500 profissionais e que custa 20 milhões de euros.

Em comunicado, o executivo recorda que a proposta de decreto-lei, a submeter à Assembleia Legislativa Regional, decorre da ata de entendimento com três estruturas sindicais - Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira, Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal e a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros - e estabelece o descongelamento das carreiras dos enfermeiros, através de um processo faseado, no que concerne ao pagamento de retroativos, até 2021.

A iniciativa do executivo madeirense, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, abrange cerca de 1.500 enfermeiros e tem um impacto orçamental entre 2019 a 2021 de cerca de 20 milhões de euros.

A proposta de decreto-lei constitui igualmente o cumprir de um compromisso assumido pelo executivo madeirense com aquela classe profissional", lê-se no comunicado relativo às conclusões da reunião do Conselho do Governo.