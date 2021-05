A TVI sabe que foram detidos, pela Polícia de Segurança Pública (PSP), pelo menos 10 adeptos, este domingo, num estacionamento junto ao Estádio Universitário de Coimbra. Foram todos levados para a esquadra distrital.

Por volta das 17:30, a polícia foi obrigada a dispersar e revistar um grupo com cerca de 20 a 30 adeptos na Rua Ferreira de Borges, na Baixa da cidade.

Os agentes colocaram cada uma destas pessoas junto ao gradeamento do Estádio Universitário para que fossem revistadas. Os carros também foram alvo de busca.

Ainda assim, estes adeptos cumpriram com aquilo que foi pedido pelas autoridades, não tendo sido registado qualquer confronto ou momento de tensão.

Recorde-se que como forma de dissuadir a aproximação de pessoas à zona do Estádio Cidade de Coimbra, antes, durante e depois do jogo da final da Taça, a PSP anunciou a proibição total da circulação de pessoas e veículos em torno do recinto a partir das 16:00 deste domingo.

Duas horas depois, às 18:00, são igualmente fechadas as esplanadas nas zonas da Praça do Comércio e da Praça da República, na Baixa e na Alta da cidade.