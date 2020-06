Já é conhecida a combinação vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira.

Os número são o 02-12-19-46-49 e as estrelas 01 e 08.

Em jogo, no primeiro prémio, está um 'jackpot' no valor de 38 milhões de euros, de acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia.