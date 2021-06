Portugal continental ultrapassou as 7,5 milhões de vacinas administradas no território, sendo que o total ascende esta quarta-feira aos 7,572 milhões de inoculações contra a covid-19.

Até ao momento, 4.616 milhões de primeiras doses foram administradas e perto de 3 milhões (2,956 milhões) de pessoas já terminaram a vacinação.

O número de pessoas que já terminou o processo de vacinação no continente corresponde já a 30,15% da população total (o número é obtido após a subtração da população conhecida das Regiões Autónomas).

Esta quarta-feira foi anunciado que o autoagendamento da vacina para a covid-19 já foi alargado aos maiores de 35 anos. Pode iniciar o processo através deste link.

Este processo de autoagendamento permite que os cidadãos seleccionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.