O vice-almirante Gouveia e Melo admitiu, esta quarta-feira, estar preocupado com o "stock muito limitado" de vacinas contra a covid-19, que está a impedir o aceleramento do processo de vacinação no país. O coordenador da task-force disse ainda que o prazo para a imunidade de grupo, a 8 de agosto, pode estar comprometido.

Foi durante a Comissão de Saúde, no Parlamento, que Gouveia e Melo disse que Portugal está a vacinar um pouco acima das 100 mil pessoas por dia, mas que o objetivo é chegar às 140 mil.

Estamos agora a vacinar ligeiramente acima das 100 mil vacinas por dia e se aumentarmos os horários, podemos ir até às 140 mil vacinas por dia. Portanto, não é por falta de capacidade, é mais por falta de vacinas disponíveis", disse.

O vice-almirante explicou que as vacinas têm chegado sempre "em menor quantidade", com constantes adiamentos nos prazos de entrega e que isso pode atrasar em 15 dias o prazo dos 70% da imunidade de grupo, previsto para 8 de agosto.

A expectativa de terminar os 70% de primeiras doses a 8 de agosto tem sido comprometida por adiamentos de entregas e produção de vacina em duas marcas. No entanto, estou a fazer o melhor que posso para otimizar os stocks que temos e a gestão que temos para tentar cumprir essa meta. No entanto, julgo que é prudente dizer que essa meta pode atrasar-se até 15 dias relativamente ao esperado, se continuarmos a ter redução das entregas previstas", avançou durante a audição.

Convocação de utentes para toma da 2.ª dose da Astrazeneca feito a nível local

A convocação das pessoas para receberem a segunda dose da vacina da Astrazeneca está a ser feito a nível local para não “criar um pesadelo logístico”, avançou Gouveia e Melo.

Para não criar um pesadelo logístico em termos da convocação das pessoas, estamos a fazer uma convocação local dessas pessoas para as segundas doses.".

Esta convocação resulta do intervalo da toma da segunda dose da vacina da Astrazeneca ter sido reduzido de 12 para oito semanas para garantir “mais rápida proteção” perante a transmissão de novas “variantes de preocupação” do vírus SARS-CoV-2, como a variante Delta.

O vice-almirante explicou que a informação passa por alertar as pessoas que já cumpriram o prazo de oito semanas para se dirigirem ao centro de vacinação a partir das 18:00, que terão a “segunda dose garantida”.

É isso que estamos a fazer a nível local, o agendamento do local e o chamamento do local, até porque são pessoas idosas que têm dificuldade em aceder a sistemas informáticos, apesar para os familiares poderem ajudar”, sublinhou.

A task-force está a contar com o auxílio das juntas de freguesia para que rapidamente as pessoas tomem a segunda dose da vacina.

Gouveia e Melo reconheceu que há “uma preocupação forte” com a variante Delta, lembrando que estudos no Reino Unido indicam que uma dose da vacina da Astrazeneca nessa variante tem só cerca de 30% de proteção.

A Direção-Geral da Saúde, “também ciente da situação”, encurtou a toma entre as duas doses para acelerar o processo de vacinação completa de “um público alvo que preocupa” que vai dos 60 aos 80 anos.

E, portanto, é nesse público alvo que estamos a tentar fazer um esforço para reduzir o intervalo das tais 12 semanas para oito semanas e isso já começou a ser feito”, assegurou Gouveia e Melo.