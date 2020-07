Portugal registou mais três mortes e 229 novos casos de Covid-19, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). O país tem agora um total de 1.705 mortes e 49.379 casos confirmados.

Há mais 370 doentes recuperados, num total de 34.369 pacientes. O número de casos ativos é, agora, de 13.305.

Existem 431 pacientes internados em Portugal (menos oito que no último balanço), dos quais 59 estão em unidades de cuidados intensivos (número que se mantém).

A região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a registar a maioria dos casos, com 172 contágios confirmados nas últimas 24 horas, o que corresponde a 75% do total de casos. Duas das três mortes também foram registadas nesta região, sendo que a outra vítima mortal confirmada se situa na região Norte.

Relatório de situação de Covid-19

Em número de casos, Lisboa e Vale do Tejo lidera com 24.857, seguida pela região Norte (18.415, com 25 novos casos), a região Centro (4.387, com oito novos casos), o Algarve (806 e 10 casos novos) e o Alentejo (653, mais 17 casos).

Nos Açores, nas últimas 24 horas, manteve-se o número de infetados (159) e de óbitos (15), tal como aconteceu na Madeira, com 102 infetados e sem registo de mortes.

Apesar dos aumentos diários de óbitos na zona de Lisboa e Vale do Tejo, é o Norte que continua a registar o maior número de mortes (828), depois surge a região de Lisboa e Vale do Tejo (576), o Centro (252), Alentejo (19), Algarve (15) e Açores (15).

Em relação à informação sobre os casos por concelho, a DGS recorda que apenas é atualizada às segundas-feiras, pelo que os três concelhos com mais casos confirmados indicados no boletim continuam a ser Lisboa (4.240), Sintra (3.476) e Loures (2.197).

Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos (1.146), seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (327), entre 60 e 69 anos (152) e entre 50 e 59 anos (55). Há 20 mortos registados entre os 40 e 49 anos, três entre os 30 e 39 e dois entre os 20 e 29 anos de idade.

Em termos de infetados, a faixa etária entre os 40 e os 49 anos foi a que registou um maior aumento de casos em relação a quarta-feira, com mais 45 novos casos de covid-19.

Em termos globais, há mais infetados na faixa etária entre 40 e 49 anos (8.170, mais 45 casos do que na quarta-feira) depois entre 30 e 39 anos (8.045, um aumento de 33 casos), 50 a 59 anos (7.515, mais 26), 20 e 29 anos (7.514, mais 43 casos), seguida das pessoas com mais de 80 anos (5.723, mais 13 do que no dia anterior).

As autoridades de saúde têm sob vigilância 34.966 contactos de pessoas infetadas – menos 74 do que na quarta-feira - e 1.545 casos aguardam resultado laboratorial.