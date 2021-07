Um incêndio deflagrou esta tarde no Palácio da Justiça, no Campo dos Mártires da Pátria, no Porto, tendo sido já extinto.

No local estiveram vários operacionais dos Bombeiros Sapadores do Porto e pelo menos três veículos. Não há vítimas a registar.

O incêndio deflagrou na cobertura do tribunal, que está em obras, por causa de um maçarico. Todas as pessoas que estavam no edifício foram retiradas.

“O que aconteceu foi que estava a ser colada uma tela asfáltica na cobertura do edifício com recurso a um maçarico e que terá começado um incêndio que se alargou mais aos outros rolos da tela que estavam no telhado, do que propriamente ao edifício”, explicou aos jornalistas o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que se deslocou ao local.

O alerta para a ocorrência foi dado às 15h27 e o fogo foi controlado em meia hora.

Grande parte do incêndio foi no exterior. Pode haver alguns danos em pequenos gabinetes, mas nada de maior", disse ainda o autarca.