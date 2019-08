Dois irmãos, de 49 e 51 anos, estão em prisão preventiva, depois de terem sido detidos, no concelho de Rio Maior, pelo crime de violência doméstica contra a mãe, de 72 anos, informou esta sexta-feira a GNR de Santarém.

Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém da GNR refere que os dois homens “exerciam há vários anos violência física e psicológica sobre mãe”, sendo o crime praticado na residência comum da família.

A nota acrescenta que, na sequência de uma busca domiciliária, as autoridades encontraram no quarto de um dos suspeitos 32 cartuchos de calibre 12, duas munições de calibre 7,62 milímetros, duas munições de salva, cinco cartuchos de calibre nove e uma faca com 19 centímetros de lâmina.

Os detidos, um deles com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foram presentes na quinta-feira ao Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, tendo-lhes sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.

Ambos foram encaminhados para o Estabelecimento Prisional de Leiria.