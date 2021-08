Cerca de 148 mil jovens entre os 12 e os 15 anos foram vacinados no fim de semana, o que representa mais de um terço desta faixa etária.

No sábado, dia que superou até as expectativas da task-force, o total de vacinados foi superior a 128 mil utentes, sendo que, destes, mais de 115 mil foram jovens dos 12 aos 15 anos.

Já no domingo, cerca de 40 mil pessoas foram vacinadas, das quais 33 mil eram jovens desta faixa etária.

Significam estes números que cerca de 36% dos 409 873 jovens entre os 12 e os 15 anos têm a primeira dose da vacina.

No próximo fim de semana, há novo período de vacinação, desta vez para os jovens dos 12 aos 17 anos. Segundo fonte da task-force, entre 19 e 21 de agosto, foram efetuados mais de 47 mil pedidos de autoagendamento para o próximo fim de semana.

De acordo com o calendário definido pela task-force, o objetivo é concluir o processo de vacinação dos jovens até 19 de setembro, perto do início do ano letivo.