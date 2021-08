A Polícia Marítima dispersou esta noite cerca de 30 participantes, de nacionalidade estrangeira, de uma festa interrompida na praia da Saúde na Costa da Caparica, concelho de Almada, divulgou hoje a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN explicou que as autoridades aperceberam-se da presença de cerca de 30 pessoas de nacionalidade estrangeira que se encontravam em ambiente festivo na praia da Costa da Caparica, distrito de Setúbal, após uma denúncia recebida pelas 19:30.

No local, a Polícia Marítima do Posto da Costa da Caparica deu indicações para que as pessoas dispersassem.

[As indicações] foram acatadas, tendo sido identificado o responsável pela festa e elaborado o respetivo auto de notícia", pode ler-se ainda.

Foi ainda apreendida uma mesa de mistura e duas colunas de som que estavam a ser utilizadas na festa.