O português que matou a mulher e o filho na Suíça foi condenado esta segunda-feira a prisão perpétua. O crime ocorrido em abril de 2018 aconteceu na localidade de Payerne, e o Tribunal Distrital do Broye e Nord Vaudois aceitou a pena proposta pelo Ministério Público.

Segundo o juiz, o homem levou a cabo o crime com uma preparação fria, atirando a matar contra as vítimas, tendo disparado cerca de 30 tiros.

Os seus atos são atrozes e particularmente hediondos. A última coisa que o rapaz ouviu foi a mãe a ser morta, os tiros disparados pelo pai. Para ela, foi percetível que ele iria matar o filho", descreve Donovan Tesaury, presidente do tribunal, em declarações citadas pela imprensa suíça.

O crime terá ocorrido depois de a mulher ter deixado a casa onde o casal vivia, após vários anos de violência doméstica física e psicológica. Armado com uma pistola e dois carregadores, o homem de 53 anos foi à casa da mulher a 25 de abril, onde acabou por também matar o filho, então com 18 anos, e que terá tentado defender a mãe.

Questionado pelo presidente do tribunal, na audiência de 16 de agosto, o português reconheceu "desentendimentos" com a sua mulher, mas assegurou que não imaginava que poderia ter-se transformado em tal "barbaridade".

A mulher do acusado, também portuguesa, vivia com os seus dois filhos, de 13 e 18 anos, num apartamento no centro da cidade de Payerne. A vítima tinha deixado a casa familiar em setembro de 2017, por não suportar as agressões, insultos e ameaças de morte a que tinha sido sujeita durante vários anos pelo marido.

O Ministério Público afirma que nos dias que antecederam a tragédia, o homicida terá enviado várias mensagens de texto nas quais insultava a mulher, após uma visita a casa da vítima, onde houve uma violenta discussão. Sem resposta às mensagens enviadas, o homem terá decidido ir a casa da vítima onde acaba por matar o seu filho mais velho e a mulher com 30 tiros.

Na noite do crime, o emigrante português terá confessado ter matado a mulher e o filho a pessoas próximas e, após uma negociação com a polícia, rendeu-se na madrugada do dia seguinte.

O Ministério Público descreve o homicida como um marido "ciumento e possessivo", que, depois de ter sido abandonado pela mulher, planeou os homicídios. "Ele não disparou para todo o lado. Apontou para a cabeça, o tórax e o abdómen. Disparou prolongadamente e de forma metódica", alegou a procuradora que acompanha o caso, no última audiência.