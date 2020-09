Dois jovens de 20 e 23 anos foram detidos como presumíveis autores de um assalto a um posto de abastecimento de combustíveis em Vila Nova de Poiares, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária.

O assalto foi bastante violento”, disse uma fonte policial à agência Lusa, indicando que os factos ocorreram na madrugada de terça-feira e que os suspeitos foram detidos ainda nesse dia.

Um deles, português, "tem um vasto currículo ligado ao crime violento” no norte do país, adiantou a fonte.

Em comunicado, a PJ indica que ele já estava “referenciado pela prática de roubos com arma de fogo na zona do grande Porto”.

O segundo detido é cidadão estrangeiro, de acordo com a Diretoria do Centro da PJ, com sede em Coimbra.

Os indivíduos agora detidos ameaçaram o funcionário do posto de abastecimento de combustíveis com uma arma de fogo e com um pé de cabra, destruíram vários equipamentos do sistema informático e elétrico que equipa as instalações, logrando apropriar-se de diversos bens, entre os quais uma quantia em numerário cujo montante ainda não foi apurado”, segundo a nota.

Os dois são suspeitos de terem praticado os crimes de roubo qualificado, dano com violência e detenção de arma proibida.

A operação de imediato desenvolvida pela PJ, em estreita colaboração com a GNR de Vila Nova de Poiares, possibilitou a recolha de importantes elementos probatórios que sustentaram a emissão de mandados de detenção pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra”, informa.

Os detidos são presentes na tarde de hoje a um primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Coimbra, para aplicação das medidas de coação.