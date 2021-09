As chuvas fortes registadas na madrugada desta quinta-feira causaram estragos em vários pontos do concelho de Alenquer.

O balanço da Proteção Civil aponta para dez inundações em habitações, sendo que nenhuma delas resultou em feridos ou em danos de maior, segundo o comunicado da Câmara de Alenquer.

A maior preocupação recai sobre os danos na via pública, que "representaram cerca de 90% das ocorrências”, de acordo com Rodolfo Batista, Comandante Operacional da Proteção Civil de Alenquer, citado no comunicado.