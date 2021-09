Um autocarro despistou-se esta quinta-feira na rua Campo do Rio, em Camarate, Loures, caindo junto a uma ribanceira. Ao que a TVI24 conseguiu apurar, pelo menos 15 pessoas ficaram feridas na sequência do acidente.

De acordo com a mesma fonte, trata-se de um autocarro da Rodoviária de Lisboa que fazia a ligação Sacavém-Campo Grande, que acabou por se despistar e cair numa ribanceira.

O despiste ocorreu na Rua Campo do Rio em Camarate e há 15 feridos ligeiros”, disse a fonte.

Os bombeiros acabaram por partir a janela do vidro de trás para retirar os passageiros do interior do autocarro.

O comandante dos Bombeiros Voluntário de Camarate, Luís Martins, fala em "estado de aflição" nas pessoas que foram retiradas, num processo que acabou por ser feito com "naturalidade".

Entre os feridos estão duas crianças, sendo que as vítimas têm idades compreendidas entre os seis e os 60 anos. Dos 15 feridos, 13 acabaram por ser transportados para o hospital.

No local estiveram 26 operacionais apoiados por 12 veículos.

O alerta foi dado por volta das 07:50.