Uma ambulância dos Bombeiros de Santiago do Cacém despistou-se, esta terça-feira à tarde, perto de Montemor-o-Novo, provocando quatro feridos graves e um ligeiro.

De acordo com informações recolhidas pelo repórter da TVI no local, as vítimas foram transportadas para o hospital mais próximo e poderão ser encaminhadas mais tarde para Évora.

A ambulância despistou-se, na Estrada Nacional entre Montemor-o-Novo e Alcácer do Sal, saindo da faixa de rodagem a poucos quilómetros de Montemor.

No local estão 32 meios humanos, entre bombeiros, GNR e INEM, apoiados por 15 meios terrestres. A postos está também um helicóptero do INEM.

Os motivos para o despiste ainda não são conhecidos.