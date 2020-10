O código vencedor do concurso 43/2020 do M1lhão, sorteado hoje, é o CPD 17585, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a uma aposta registada no distrito do Porto .

A informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.