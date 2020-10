Portugal contabiliza, esta sexta-feira, 63 escolas e 107 lares de idosos com surtos ativos de covid-19, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido.

Na conferência de imprensa de atualização sobre a evolução da pandemia, a ministra foi questionada sobre o encerramento das escolas dos agrupamentos de Borba e Vila Viçosa, no distrito de Évora, devido aos casos de covid-19 e se tal também vai acontecer nos estabelecimentos de ensino de Lousada, Felgueiras e Paços de Ferreira, onde o aumento do número de casos mereceu medidas especiais anunciadas na quinta-feira pelo Governo.

A governante explicou que a decisão das autoridades de saúde pública é "médica e tomada em função de um determinado contexto" e que "a regra é não fechar escolas".

Relativamente a Felgueiras, Paços de Ferreira e Lousada a decisão não foi o encerramento de escolas porque o que nós queremos controlar é uma disseminação da infeção em termos de outros contextos. A disseminação está muito associada a outros contextos que não são especificamente o trabalho ou a escola”, afirmou.

Marta Temido salientou também que não faz parte da estratégia “encerrar escolas a não ser em casos extremos, algo que a Organização Mundial da Saúde tem apelado”.

Capacidade máxima do SNS é de 17.700 camas

A capacidade máxima de resposta dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para assistência na pandemia de covid-19 é de cerca de 17.700 camas, esclareceu a ministra da Saúde.

A governante recordou que as unidades hospitalares do SNS dispõem de uma capacidade total de cerca de 21.000 camas, mas que nem todas podem ser enquadradas num contexto de resposta potencial, pelo facto de estarem incluídas nesse número hospitais especializados, como unidades psiquiátricas

Para efeitos de resposta potencial, estas são 19.700 camas em hospitais gerais: 34% no Norte, 21% no Centro, 36% em Lisboa e Vale do Tejo, 4% no Alentejo e 5% no Algarve. Das cerca de 19.700 camas, algumas não podem ser consideradas para resposta a picos de afluência, com camas afetas a acidentes vasculares cerebrais, problemas coronários ou neonatologia. Por regra, para a nossa contabilização são contabilizadas apenas camas médico-cirúrgicas, ou seja, 17.700. Esta é a capacidade máxima”, afirmou.

“Pressão especial no Norte” dita hospital de campanha em Penafiel

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelo que está a ser instalado um hospital de campanha em Penafiel para ajudar no combate à pandemia de covid-19, assumindo que a capacidade de assistência no Norte está sob pressão.

Há uma pressão especial no Norte, daí que esteja a ser montado neste momento um hospital de campanha no perímetro do hospital de Penafiel, integrando o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa”, afirmou a governante.

De acordo com Marta Temido, a gestão do número de camas passa por diferentes entidades que se articulam em vários níveis, relembrando que “os hospitais do Serviço Nacional da Saúde trabalham para dar resposta a todo o tipo de necessidades em saúde”.

om efeito, a instalação de hospitais de campanha, também conhecidos como ‘hospitais de retaguarda’, era uma das medidas inseridas no plano outono-inverno 20-21.

A gestão de camas é uma responsabilidade, em primeira mão, de cada administração hospitalar, mas também, concertadamente, de cada Administração Regional de Saúde e, em rede, entre todos os hospitais públicos, sendo esta gestão dinâmica e constante”, asseverou a ministra.

Portugal contabilizou, esta sexta-feira, mais 31 mortos relacionados com a covid-19 e 2.899 casos confirmados de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim divulgado, desde o início da pandemia de covid-19 Portugal já contabilizou 112.440 casos confirmados e 2.276 óbitos.