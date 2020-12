A ministra da Saúde, Marta Temido, avançou esta quarta-feira que o calendário de entrega das vacinas contra a covid-19 foi antecipado pela farmacêutica Pfizer. Ainda este ano vai ser possível receber mais 70.200 doses do que estava previsto, que eram 9.750 doses

As primeiras doses chegam sábado a Portugal (dia 26 dezembro)", anunciou a ministra da Saúde., acrescentado que as 9.740 vacinas começarão a ser administradas no dia 27 de dezembro.