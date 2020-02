A queda de uma empilhadora fez esta segunda-feira um morto e dois feridos ligeiros na Trofa, distrito do Porto.

Ao que a TVI conseguiu apurar, o acidente de trabalho ocorreu na empresa Saner, uma sociedade aliementar do Norte.

De acordo com fonte do INEM, a vítima mortal é um homem de 60 anos e o óbito foi declarado no local. Quanto aos feridos ligeiros, dois homens de 56 e 65 anos, foram transportados para o Hospital de Famalicão.

O alerta foi dado às 09:08 e foram mobilizados para o local um total de 14 operacionais apoiados por seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Trofa, do INEM e da GNR.