As autoridades estão, esta segunda-feira, a efetuar buscas na zona de Beja para encontrar um homem de 82 anos dado como desaparecido há 20 dias em Setúbal, após ter sido encontrada a sua viatura, disse fonte da GNR.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que o homem, de nacionalidade alemã, está dado como desaparecido em Setúbal desde o dia 4 deste mês, embora a participação do desaparecimento só tenha sido dada às autoridades no dia 7.

Segundo a fonte da GNR, a viatura do homem foi encontrada hoje à tarde no Monte das Alfaiatas, em São Matias, no concelho de Beja, tendo as buscas, que envolvem militares da GNR e elementos da Polícia Judiciária, se iniciado de seguida.