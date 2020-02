Há um novo caso suspeito de coronavírus no Hospital de São João, no Porto. Trata-se de uma mulher que regressou a Portugal vinda de Milão. É o terceiro caso suspeito, esta segunda-feira, no hospital do Porto. Os outros dois testaram negativo.

Em comunicado, publicado online, a Direção-Geral da Saúde informa que "foi validado um novo caso suspeito de infeção por novo Coronavírus" e que se trata de "uma doente proveniente de Milão, que foi encaminhada para o Centro Hospitalar Universitário de São João".

"A doente fica internada e serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise pelo CHUSJ", acrescenta a nota.

O caso da mulher agora internada no São João é o 15.º caso suspeito de infeção com Covid-19 detetado em território português. Todos os 14 casos anteriores foram negativos.

O coronavírus Covid-19 surgiu em dezembro em Hubei, no centro da China, país onde estão registados, a nível continental, mais de 79 mil casos, 2.592 dos quais mortais.

O segundo país mais afetado é o Japão, com 769 casos (três dos quais mortais), incluindo pelo menos 364 no cruzeiro Diamond Princess, onde no sábado foi detetada a infeção de um cidadão português.

Segue-se a Coreia do Sul, com 763 casos, sete dos quais mortais.

Além dos mortos na China continental, morreram oito pessoas no Irão, quatro no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, sete na Coreia do Sul, quatro em Itália, uma nas Filipinas, uma em França, uma nos Estados Unidos e outra em Taiwan.