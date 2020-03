A Direção-Geral da Saúde confirmou esta terça-feira a primeira morte na Região Autónoma dos Açores. O número total de óbitos em Portugal é agora de 30, mais um do que o avançado inicialmente pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, em conferência de imprensa. As autoridades de saúde locais dizem desconhecer qualquer óbito no arquipélago.

O número de casos confirmados no arquipélago é de 12, de acordo com a DGS. Também aqui os números das autoridades nacionais e regionais diferem: a Autoridade Regional de Saúde afirma que existem 17 infetados.

Autoridade de Saúde Regional informa que foram diagnosticados cinco casos positivos de COVID-19 na Região, nas últimas 24 horas, de acordo com as análises realizadas no Serviço Especializado de Epidemiologia e Biologia Molecular, do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. Dois casos foram detetados na ilha Terceira, um no Pico e dois em São Miguel. Todos apresentam situação clínica estável e estão, de momento, no domicílio.

Na ilha Terceira, trata-se de dois indivíduos do sexo feminino, com 20 e 37 anos. O indivíduo de 20 anos esteve em contacto com um caso positivo diagnosticado em São Jorge, enquanto o indivíduo de 37 anos esteve em contacto com o segundo caso confirmado na Terceira.

O caso confirmado no Pico é um indivíduo do sexo masculino, de 53 anos, com passagem recente pelo Canadá, onde teve contacto com um caso positivo

Os casos confirmados em São Miguel correspondem a um indivíduo do sexo masculino, de 31 anos, e um indivíduo do sexo feminino, de 22 anos, que participaram no mesmo cruzeiro associado aos casos detetados em São Jorge.

Relativamente ao resto do boletim, a DGS avança com 22 doentes recuperados, mais oito que no balanço anterior.

O número de doentes nos casos intensivos é agora de 48, mais um que no último boletim. O total de pessoas internadas é agora de 203, face aos 201 avançados segunda-feira.

