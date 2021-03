A terra voltou a tremer em Portugal, com um novo sismo registado nesta tarde, em Viana do Alentejo, Évora, com uma magnitude de 2,6 na escala de Richter.

O abalo foi registado às 14:30 horas e localizado a oito quilómetros a Norte-Nordeste de Viana do Alentejo, de acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).