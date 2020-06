As Câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia criticaram, esta quarta-feira, as recomendações tardias da Direção-Geral de Saúde para os festejos da noite de São João.

A publicação da DGS, feita esta quarta-feira cerca das 10:00, pede respeito pelas medidas de prevenção da Covid-19 durante os festejos do São João e lembra que "desconfinar não é relaxar".

Em comunicado conjunto, as autarquias dizem que o aviso peca por tardio e “informam que a noite de São João se comemora a 23 de junho, ontem”.

No Facebook, a autarquia de Vila Nova de Gaia lembra ainda que os festejos decorreram "com um elevado nível de civismo e cumprimento rigoroso generalizado de todas as normas atendendo à situação que o país vive relativamente à pandemia".

A noite de 23 para 24 de junho é habitualmente de diversão no Norte, sobretudo nas zonas do Porto, Gaia e Braga, com os festejos populares de São João.

No Porto e em Gaia, a população costuma sair à rua para festejos com bailaricos, arraiais, martelos, alho-porro e fogo-de-artifício, mas este ano as autoridades apelaram a que evitassem as habituais aglomerações de pessoas, adotando-se o lema “a festa é como a sardinha, quer-se pequenina”.

Logo no início de abril, a Câmara Municipal do Porto anunciou o cancelamento das festas, dada a incerteza de propagação do novo coronavírus. No mesmo dia, também a Câmara de Gaia comunicou o cancelamento destas festividades.

Naquela que noutras circunstâncias seria “a noite mais longa do Porto”, também não houve transportes públicos e as ruas tiveram fiscalização e policiamento reforçados.