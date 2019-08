Dois acidentes, no mesmo local e à mesma hora, provocaram o caos, esta sexta-feira à noite, no IC19. O trânsito foi cortado, no sentido Lisboa-Sintra, e ficou muito condicionado, no sentido contrário.

De acordo com fonte policial contactada pela TVI, o primeiro acidente aconteceu no sentido Sintra-Lisboa e envolveu três viaturas, tendo uma delas capotado. Um dos carros terá capotado e galgado o separador central. Deste acidente, resultaram dois feridos.

O outro acidente aconteceu no sentido contrário e envolveu duas viaturas, provocando quatro feridos.

Foram acionados meios de duas corporações de bombeiros, de Algueirão-Mem Martins e de Agualva-Cacém, num total de 22 elementos, apoiados por nove viaturas, de acordo com dados disponibilizados pela Proteção Civil, na sua página da Internet. O alerta para o primeiro acidente foi dado pelas 22:30.

Pelas 00:15, fonte da Polícia de Segurança Pública disse à TVI que não havia previsão para a normalização do trânsito.