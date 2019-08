Um jovem paraquedista de 19 anos morreu esta manhã no Algarve. O acidente ocorreu por volta das 10:00, no Aeródromo Municipal de Portimão, enquanto o grupo em que estava inserido praticava saltos em uma aeronave.

Segundo a repórter da TVI, no local, o paraquedas terá aberto com normalidade, mas terá sido uma falha na manobra de aterragem que acabo por vitimar o jovem que embateu com muita violência na zona de aterragem, embora o local para aterrar fosse o correto.

O socorro foi muito rápido, até porque no aeródromo estão sedeados vários elementos dos bombeiros de Portimão. Sendo de seguida acionada uma equipa do INEM para prestar o socorro possível, mas o óbito acabou por ser declarado no local. As fontes no local revelaram também que embora o rapaz fosse jovem já tinha concluído o curso e realizado vários saltos, pelo que nada faria prever a tragédia.