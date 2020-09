A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve cinco homens na Madeira numa operação de combate de tráfico de droga, incluindo um efetivo do Comando Regional, que foi constituído arguido por posse de arma proibida, foi divulgado esta quinta-feira.

O Comando Regional da PSP Madeira comunica que, no âmbito de uma investigação criminal relativa a tráfico de estupefacientes, realizou ontem [dia 23 de setembro] uma operação policial, envolvendo polícias de diversas subunidades e valências, para dar cumprimento a diversos mandados de busca (domiciliários, não domiciliários e a viaturas) emitidos pela autoridade judiciária” , pode ler-se no comunicado divulgado.

Foram detidos três homens naturais e residentes na Madeira “por posse e tráfico de estupefacientes”, os quais foram presentes ao juiz de instrução criminal para eventual aplicação de medidas de coação.

A polícia acrescenta que foram detidos outros dois homens por “posse de arma proibida, os quais, por decisão do Ministério Público, foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência”.

Um destes detidos faz parte do efetivo do Comando Regional da PSP, tendo relativamente ao mesmo sido de imediato adotadas as medidas administrativas e disciplinares hierarquicamente aplicáveis e adequadas às circunstâncias”, é referido na nota.