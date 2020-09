O incêndio que deflagrou na quarta-feira numa exploração pecuária no concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, provocou a morte de cerca de mil leitões, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte da GNR.

Não há indícios de crime e tudo indica que a causa do incêndio foi um curto-circuito", ocorrido nas instalações para suínos da exploração pecuária, situada no Monte Cardim, junto à vila de Ferreira do Alentejo, acrescentou a fonte da GNR.