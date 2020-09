A PSP do Porto deteve esta quinta-feira 15 pessoas suspeitas de tráfico de droga numa operação de “grande envergadura” que decorreu no bairro da Pasteleira Nova, no Porto, disse fonte policial.

Na operação foram apreendidas armas de fogo e “uma quantidade elevada de várias drogas”, com destaque para cocaína e heroína, indicou a mesma fonte.

Numa nota de imprensa enviada à Lusa, a PSP do Porto revela que foram efetuadas 15 detenções, estando em causa “um conjunto alargado de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes junto do bairro da Pasteleira”, na zona ocidental do Porto.

As quantidades de estupefacientes aprendidos estão “ainda em contabilização”.

A operação foi levada a cabo pelo Comando Metropolitano da PSP do Porto, através da Divisão de Investigação Criminal.

Esta manhã, enquanto decorria a operação, fonte da PSP descreveu que esta visava “um grupo bastante ativo de venda direta de estupefacientes”, envolvendo agentes da polícia de "diversas valências".