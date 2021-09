Dois jovens, de 20 e 22 anos, foram detidos, domingo, na zona do Bairro Alto, por suspeitas da prática de roubo, informou a Polícia de Segurança Pública (PSP), em comunicado.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, no âmbito de uma ação de reforço do policiamento noturno nas freguesias de Misericórdia (Cais do Sodré e Bairro Alto) e Santa Maria Maior, os dois suspeitos foram apanhados em flagrante delito, coagindo vítimas a entregarem-lhes dinheiro e obrigando-as a aceitar droga como contrapartida.

Os detidos, que estavam na posse de 120 euros, foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram sujeitos a apresentações bissemanais perante as autoridades e proibidos de frequentarem Bairro Alto, Cais do Sodré e Santos, áreas de diversão noturna.

Veja também: