Portugal registou, este domingo, mais quatro mortes e 604 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

As mortes ocorreram na região Norte (2), em Lisboa e Vale do Tejo (1) e no Algarve (1).

Os internamentos voltaram a descer. Há menos cinco pessoas em enfermaria e menos três em Unidade de Cuidados Intensivos.

Nas últimas 24 horas, recuperaram da doença mais 243 pessoas.

Boletim DGS - 24 de outubro by TVI24 on Scribd