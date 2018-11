Uma mala abandonada nas imediações do Banco de Portugal e da estátua de João Gonçalves Zarco, no Funchal, levou a evacuação do café Golden Gate e ao encerramento das ruas circundantes, estando a PSP no local.

A Lusa constatou no local que a mala considerada suspeita está a ser objeto de análise pela brigada de minas e armadilhas da Polícia de Segurança Pública (PSP), que não presta declarações sobre o assunto.

Em ação está um dispositivo estimado em cerca de vários elementos da polícia e a equipa cinotécnica, bem como elementos dos bombeiros Sapadores do Funchal.