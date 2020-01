A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou, neste sábado, o primeiro caso suspeito de coronavírus em Lisboa.

"Relativamente ao surto de pneumonia por novo Coronavírus (2019-nCoV), com início na China, a Direção-Geral da Saúde informa que está a ser avaliado o primeiro caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV), em Portugal", informa a DGS em comunicado.

O paciente em questão chegou hoje da China, "esteve em Wuhan nos últimos dias", cidade onde teve origem o surto da pneumonia viral, e está "sob observação no Hospital Curry Cabral", em Lisboa.

A situação clínica deste doente, que "aguarda os resultados das análises laboratoriais", é considerada "estável".

A DGS recorda, ainda, que o Hospital Curry Cabral, em Lisboa, é a unidade de referência "para estas situações".

Os primeiros casos do vírus “2019 – nCoV” apareceram em meados de dezembro na cidade chinesa de Wuhan, capital e maior cidade da província de Hubei, no centro da China, quando começaram a chegar aos hospitais pessoas com uma pneumonia viral.

Os sintomas destes coronavírus são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, incluindo falta de ar.

O vírus já matou 41 pessoas na China e infetou mais de 1.300 em vários países.

Além do território chinês, foram confirmados casos em Macau, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Malásia, França e Austrália.

Ao longo dos últimos dias, as autoridades chinesas proibiram as entradas e saídas de Wuhan e várias cidades na região, afetando mais de 50 milhões de pessoas, e decretaram que apenas veículos de emergência podem circular na cidade onde teve origem o surto.

Também em Wuhan começou a ser construído um novo hospital, com capacidade para 1.300 pacientes, que estará concluído em duas semanas, e foi anunciado o envio de equipas de médicos militares especialistas para a província de Hubei.