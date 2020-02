Há mais um caso suspeito por infeção do novo coronavírus em Portugal. Trata-se de um homem de 31 anos, que chegou de Milão, Itália, o país mais afetado pela epidemia na Europa. O doente é natural do concelho de Torres Novas e os meios de emergência foram acionados depois de contactada a Saúde 24. A TVI sabe que acabou por ser internado no hospital da cidade, que depois o reencaminhou para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

A informação foi confirmada pela Direção-Geral de Saúde, através de comunicado, destacando que aquela unidade hospitalar é de "referência" para este tipo de casos.

Este é o 17º caso suspeito em território português. Até agora existe a confirmação de 15 casos negativos, enquanto um 16º doente está sob análises no Hospital São João, no Porto.

Pelo menos os últimos quatro casos de doentes suspeitos de estarem contaminados foram hospitalizados depois de viajarem de Milão para Portugal, mas só um outro homem está ainda a aguardar resultados.

A TVI avançou, a 22 de fevereiro, com a notícia do primeiro português infetado. Adriano Maranhão está internado num hospital japonês, depois de ter contraído o vírus a bordo do cruzeiro Diamond Princess.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.707 mortos e cerca de 80.300 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até esta terça-feira, por cerca de 30 países.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional, e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão, nos últimos dias.