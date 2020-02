Morreu esta terça-feira Laura Ferreira, a mulher de Pedro Passos Coelho, que lutava contra um cancro há vários anos.

Ao que a TVI conseguiu apurar, Laura Ferreira, de 54 anos, morreu esta noite no Instituto Português de Oncologia (IPO), de Lisboa, onde estava internada.

Em 2015 Passos Coelho, na altura primeiro-ministro, emitiu um comunicado sobre a doença da mulher.

Como se tornou do conhecimento público recentemente, e para evitar mais especulações sobre este assunto, confirmo que foi diagnosticado à minha mulher, Laura Ferreira, um problema do foro oncológico que está a ser devidamente acompanhado", referiu.

O Partido Social Democrata (PSD) escreveu, numa nota de pesar publicada na rede social Facebook, que Laura foi uma "figura muito acarinhada por toda a família social-democrata" e que vai deixar saudades.

Foi com grande consternação que o Partido Social Democrata recebeu a notícia do falecimento de Laura Ferreira, mulher de Pedro Passos Coelho, ex-primeiro-ministro e ex-presidente do PSD”, refere a nota.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dirigiu esta terça-feira as “mais sentidas e amigas condolências” ao ex-primeiro-ministro, salientando que Laura Ferreira “deixou um traço de humanidade e serviço comunitário na sociedade portuguesa”.

A fisioterapeuta nasceu na Guiné-Bissau, mas na sua juventude viveu também em Cabo Verde.

Laura Maria Garcês Ferreira casou com Pedro Passos Coelho em 2004.

Também em 2015, foi publicada uma biografia autorizada do casal, em que Laura Ferreira contava um pouco do dia-a-dia da família do então primeiro-ministro.