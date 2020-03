Um incêndio na ala de psiquiatria do Hospital de Braga fez, esta quarta-feira, dois feridos ligeiros, confirmou fonte do CDOS de Braga à TVI24.

De acordo com a mesma fonte, o fogo - que obrigou à evacuação da ala - já foi extinto.

O alerta foi dado às 10:12.

Os feridos foram assistidos no hospital de Braga.

No local estiveram cinco veículos dos Bombeiros Sapadores de Braga, dois veículos dos Bombeiros Voluntários de Braga, um veículo dos Bombeiros das Taipas, um veículo dos Bombeiros da Póvoa do Lanhoso, um veículo dos Bombeiros dos Amares e as patrulhas da PSP.