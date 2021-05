Uma pessoa morreu esta terça-feira depois de o veículo em que seguia ter colidido com um autocarro na Estrada Nacional 18, em Évora.

Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro, que era o condutor do veículo pesado, que seguia com 30 pessoas a bordo.

A estrada acabou por ser cortada para limpeza da via, e o trânsito estava a ser desviado.