A subcomissária da PSP Cátia Moura considerou, esta terça-feira, que os utilizadores de trotinetes, em Lisboa, encaram este meio de transporte como “um brinquedo”, defendendo que o setor deve ser regulado para combater "uma certa anarquia” nas ruas.

Cátia Moura falava aos jornalistas durante uma ação de promoção de mobilidade sustentável, através dos sistemas de partilha de veículos, na Quinta Pedagógica dos Olivais, em Lisboa.

Temos tido alguns problemas relacionados com as trotinetes a motor, no sentido em que os utilizadores ainda as encaram como um brinquedo”, salientou a subcomissária, anotando que a PSP deve “garantir que a circulação na estrada não é uma anarquia”.