Três incêndios de grandes dimensões deflagraram, este sábado, em três freguesias do concelho de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.

De acordo com a Proteção Civil, o alerta para o primeiro incêndio foi dado às 10:29 para a localidade de Nó, na Freguesia de Facha. Às 17:15 deste sábado, o fogo estava a ser combatido por 112 operacionais, apoiados por 38 viaturas e seis meios aéreos.

Pelas 15:49 foram acionados meios para um fogo na localidade de Urtiqueira, na Freguesia de Fornelos e Queijada e que mobiliza um meio aéreo.

Também na localidade de Gondufe, as chamas deflagraram às 14:53, mantendo-se local, por volta das 17:30, 19 operacionais e cinco viaturas.

Até ao momento desconhece-se se o fogo ameaça habitações.

Sete meios aéreos combatem dois incêndios em Bragança

Já no distrito de Bragança, dois incêndios de grandes dimensões deflagraram nas freguesias de Vinhais e Vila Flor. No total, foram mobilizados sete meios aéreos.

O portal da Proteção Civil adianta que o alerta foi dado às 14:10 para a localidade de Vilar de Lomba, em Vinhais, tendo sido acionados para o local 101 operacionais, acompanhados por 29 viaturas e quatro meios aéreos.

Momentos depois, às 14:51, foi dado o alerta para um incêndio em Seixo de Manhozes, em Vila Flor. Por volta das 18:00, 126 operacionais ainda combatiam o incêndio com a ajuda de 43 viaturas e três meios aéreos.

Um incêndio em zona de pinhal no concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco, é combatido desde as 15:30 por bombeiros dos distritos de Coimbra, Leiria e Castelo Branco, informou a proteção Civil.

Fogo lavra com grande intensidade em Oleiros

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, no combate ao incêndio estão envolvidos 164 operacionais de diversas corporações dos três distritos, apoiados por 43 viaturas e cinco meios aéreos.

Ainda segundo a mesma fonte, apesar do esforço dos operacionais no terreno, o incêndio continua a lavrar com alguma intensidade junto à povoação de Moutinhosa, numa zona de pinhais.

As chamas lavram em apenas uma frente, mas com grande intensidade.