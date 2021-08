O homem de 63 anos que teve um acidente com um parapente, em Montalegre, acabou por falecer, disse esta quarta-feira fonte do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).

A vítima, de nacionalidade alemã, ficou com ferimentos graves na sequência da queda do parapente, na segunda-feira, e foi transportado no helicóptero do INEM para a unidade de Vila Real do CHTMAD.

Fonte do centro hospitalar disse hoje à agência Lusa que o homem acabou por falecer.

No dia do acidente, o comandante dos bombeiros de Montalegre, David Teixeira, explicou que os ferimentos foram considerados “muito graves”.

Segundo o comandante, o homem terá saído de Ribeira de Pena, em parapente, e acabou por cair junto à Estrada Nacional 103, na localidade de Torgueda, freguesia da Chã.

O alerta para o acidente foi dado às 15:49 de segunda-feira e para o local foram mobilizados 17 operacionais, cinco viaturas e o helicóptero do INEM.