Um motociclista morreu esta sexta-feira na sequência de uma colisão com um veículo ligeiro na freguesia de Covelas, na Trofa, distrito do Porto, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros locais.

O acidente ocorreu pelas 12:15 e provocou ainda ferimentos ligeiros no condutor do carro, acrescentou a fonte.

O corpo foi transportado para o Gabinete de Medicina Legal de Guimarães, disse ainda a fonte.

No local, para além dos Bombeiros da Trofa, compareceu a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Santo Tirso, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave e a GNR.