O Movimento Santarém Sem Touradas realiza no sábado uma performance para “ilustrar o sofrimento” dos touros na arena, numa “ação de sensibilização” em frente à praça de touros Celestino Graça, antes da corrida agendada para as 17:00.

Maria da Guia, porta-voz do movimento, disse esta sexta-feira à Lusa que, ao contrário das ações anteriores, iniciadas na corrida realizada em março de 2019, no âmbito das festas da cidade, “desta vez não haverá protestos nem uma manifestação ruidosa”.

Faremos uma ação de sensibilização para mostrar o sofrimento a que os animais são submetidos durante as touradas”, disse, afirmando que os ativistas simularão bandarilhas espetadas e pintarão os corpos com “sangue falso”.

Mais do que os espetadores da tourada, a ação visa “quem passa e tem sensibilidade em relação ao sofrimento animal”, disse.

O movimento espera reunir entre 25 e 30 ativistas, os quais, devido à atual situação de pandemia da covid-19, usarão máscara e estarão distanciados cerca de dois metros entre si, acrescentou.

A ação vai iniciar-se cerca das 16:00, no passeio situado do lado oposto à praça de touros, e será partilhada na página do Facebook do movimento.

A corrida agendada para as 17:00 de sábado na Monumental Celestino Graça, promovida pela associação Praça Maior, vai ser a única tourada da época na maior praça do país, decorrendo ao abrigo de um plano de contingência aprovado pela Unidade de Saúde Pública, que impõe um lugar de separação entre cada espetador, mesmo sendo da mesma família, e o uso de máscara durante todo o evento.

A corrida decorrerá de acordo com as regras atuais, pelo que não existirá intervalo nem voltas à arena”, refere um comunicado da associação, indicando que as portas abrirão pelas 15:15 para evitar aglomerações.

A Praça Maior alerta que, “ao mínimo deslize”, se corre “o risco de o Governo, que não tem escondido a sua preferência antitaurina, voltar a proibir a realização de corridas de toiros” e apela ao civismo e ao cumprimento das limitações que decorrem da pandemia.