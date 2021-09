A circulação do metro do Porto está interrompida na Linha Azul, entre o Hospital Pedro Hispano e o estádio do Mar, em Matosinhos, devido a uma inundação da via.

Segundo informação disponibilizada pela empresa, no seu site, “a via está inundada no viaduto do Hospital Pedro Hispano”, em Matosinhos.

A Lusa pediu mais esclarecimentos à Metro do Porto, mas ainda não obteve resposta.