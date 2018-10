Um acidente com um autocarro e uma viatura ligeira na rua do Campo Alegre, no Porto, causou hoje 11 feridos, disse à Lusa fonte do Batalhão de Bombeiros.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar no local, três dos feridos são graves e já foram transportados ao hospital.

Os restantes oito feridos são ligeiros, tendo quatro deles sido também levados para o hospital.

A rua do Campo Alegre e a rua do Bom Sucesso encontram-se cortadas ao trânsito.