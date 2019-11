Antero Vitória, o sétimo militar da GNR a ser ouvido no julgamento do processo das agressões na Academia do Sporting em Alcochete, descreveu o estado das testemunhas que conduziu para o posto da GNR do Montijo. Perante o tribunal, o militar disse que “Bas Dost tinha a cabeça partida” e “Jorge Jesus tinha uma marca na face”.

“Outro elemento da equipa técnica tinha marcas nos pulsos, disse que tinha sido empurrado”, descreveu.

Antero Vitória é militar da Unidade de Investigação Criminal da esquadra do Montijo. Fez parte da segunda equipa de militares da GNR que chegaram à academia de Alcochete e identificou os arguidos que seguiam no Seat Leon cinzento e no Peuget preto. No total, nos dois carros, seguiam oito ou nove pessoas. Estavam de cara destapada, mas tinham no carro quatro passa-montanhas que foram apreendidos.